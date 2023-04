Aprilia. Il candidato del centrodestra Lanfranco Principi presenta liste e programma

Il candidato a sindaco Lanfranco Principi presenta il suo programma. Sostenuto dalle liste del centrodestra: Fratelli d’Italia, Lega, e 5 liste civiche: Forza Aprilia, Lista civica Principi sindaco, Unione Civica, Aprilia Valore Comune, Alternativa Moderata Apriliana.

Ex vicesindaco e assessore alle finanze della giunta guidata da Antonio Terra, Principi vanta già una esperienza amministrativa alla guida del Comune.

“È il momento giusto per investire e progettare un’altra Aprilia – spiega l’aspirante sindaco- l’amore per la città e la volontà di mettere al servizio della collettività la mia esperienza e le mie competenze mi hanno portato a scrivere un programma concreto, fatto di proposte chiare e soprattutto realizzabili. Tutela ambientale, welfare, sicurezza, incentivi per il commercio, i giovani, i cittadini più fragili; servizi efficienti ed economicamente sostenibili; un comune social, più vicino al cittadino e al servizio del territorio. Lo vogliamo attuare insieme alle persone, attraverso Consulte, Osservatori, Deleghe specifiche, con il coinvolgimento dei cittadini e delle realtà che già operano con successo nella nostra città”.

“Sarò una spina nel fianco del governo centrale e della Regione- aggiunge Principi- perché Aprilia abbia l’attenzione che merita. Possiamo costruire una città nuova, sostenibile, proiettata verso il futuro, un’Aprilia di tutti. È una sfida che possiamo e dobbiamo vincere insieme”.

“Sono stato scelto dal basso, dalle persone di Aprilia che mi accompagneranno in questo percorso. Ho deciso di compiere questo passo, perché voglio mettere a disposizione di questa città le mie competenze professionali e le mie doti umane. Sono una persona abituata ad ascoltare. Attraverso l’ascolto possiamo creare una comunità dove nessuno abbia l’impressione di restare un passo indietro.- e conclude- Aprilia merita di più, un futuro che costruiremo insieme per i nostri giovani, per i nostri figli”