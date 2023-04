Aprilia. Antonio Terra: Campo di Carne avrà la sua piazza

Nessuna propaganda elettorale, nessun bluff, Campo di Carne avrà la sua piazza. Ancora una volta l’opposizione antepone una politica strumentale agli interessi della città. Un atteggiamento ostruzionistico che i consiglieri di opposizione hanno utilizzato recentemente bocciando in Consiglio comunale la cosiddetta pace fiscale in barba agli interessi delle famiglie e delle aziende del territorio. Atteggiamento che continuano ad utilizzare anche per la zona di Campo di Carne. Un modo di agire che però i cittadini conoscono molto bene e che sapranno valutare attentamente.

Ricordiamo che, nel quadro della riqualificazione della periferia cittadina, la giunta comunale, nella seduta del 7 marzo 2023, ha recepito una proposta di convenzione urbanistica da parte privata che porterà in dote alla comunità la cessione di un’area sulla quale verrà realizzata una piazza pubblica nel cuore di una delle storiche borgate della città.

Al di là dei riferimenti normativi sbagliati, l’opposizione fa confusione tra organi e competenze. Abbiamo recepito, ripeto, la proposta di un privato, ora siamo in attesa di un ulteriore passaggio per rilasciare la concessione. La proposta progettuale, approvata con delibera numero 36, oltre a generare sviluppo urbano a beneficio delle famiglie della zona, è finalizzata alla cessione in favore del Comune di Aprilia di aree per il reperimento di servi pubblici. All’interno del piano la società privata cederà alla comunità un’area di circa 9 mila mq nei pressi della scuola Lanza all’interno della quale verrà realizzata una piazza pubblica ad uso dei residenti. Al Comune andranno anche locali all’interno di un edificio esistente in via Genio Civile che l’amministrazione comunale destinerà ad uffici comunali ed alle attività di associazioni e comitati di zona.

Un atto storico per il quartiere che porterà per la prima volta la borgata ad avere una piazza pubblica. Lasciamo agli altri le strumentalizzazioni politiche, noi preferiamo lavorare giorno per giorno nell’esclusivo interesse del territorio. La piazza, un’infrastruttura richiesta dal Comitato di quartiere, rappresenterà un punto di riferimento e di incontro di vitale importanza sociale che risponde alle esigenze dei residenti. La piazza, importante intervento di rigenerazione urbana, sarà finalmente il centro vitale e fulcro della vita urbana di Campo di Carne, affermerà il senso di comunità del quartiere e ne rafforzerà l’identità stessa”.

Antonio Terra sindaco del Comune di Aprilia