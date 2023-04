Bonus energia distretto Rm 6, online avviso per contributi una tantum

E’ online, sul sito istituzionale del Comune di Anzio, l’Avviso pubblico del Distretto Sociosanitario RM 6.6 Anzio – Nettuno, relativo alla manifestazione di interesse per l’attribuzione di aiuti economici una tantum, provenienti dal fondo regionale per il rincaro energia, in favore dei nuclei familiari aventi diritto, per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica.

L’entità dell’aiuto economico una tantum è pari ad euro 150 ed è cumulabile con altre agevolazioni volte a far fronte all’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia.

La domanda dovrà essere presentata dal soggetto proponente a partire dalle ore 9:00 del 19/04/2023 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 19/05/2023, esclusivamente tramite il seguente link: https://distrettosocialermh6.sicare.it/sicare/benvenuto.php

L’accesso va effettuato tramite SPID.

Link sul sito istituzionale Comune di Anzio:

https://trasparenza.comune.anzio.roma.it/archivio38_sovvenzioni-e-vantaggi-economici_0_143004_48_1.html

Per assistenza nella compilazione della domanda è possibile contattare l’ufficio preposto, nei giorni lunedì – mercoledì – venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, allo 06.87155185.