Il Nettuno Softball City esordisce contro le Nuove Pantere Lucca al campo Stefano Pineschi, che nonostante le abbondanti piogge di sabato si presenta in perfette condizioni. E’ il presidente dei padroni di casa Dolphins Anzio, Umberto Pineschi, ad effettuare il primo lancio della partita. Le atlete guidate dal manager Alessandra Cirelli dimostrano di non temere il salto nella categoria superiore, vincendo gara uno con il punteggio di 5 a 0, con uno shutout del pitcher Fabrizi ed andando vicino ad una clamorosa rimonta in gara due, con il punteggio al terzo inning 10 a 1 a favore delle toscane. Tra le protagoniste in campo, anche le esordienti Ruberto e Casano, atlete di scuola Dolphins Anzio.

La prima sfida vede sul monte di lancio Fabrizi, che parte subito forte con tre strike out al primo inning, mentre è Pergola su quello toscano, le nettunesi producono punti, con due singoli e sfruttando le indecisioni della difesa avversaria, Uytendaal segna l’1 a 0 su wild pitch, Fabrizi firma il 2 a 0 sulla valida di Ghioldi che marca il 3 a 0 su azione di doppia rubata. Prosegue il forcing nettunese, Mancini riceve quattro ball, sulle successive battute in diamante di Ruberto e Uytendaal con errori avversari, va a segnare il 4 a 0. Acquisito il vantaggio con Fabrizi prosegue, dominando le avversarie e macinando strike out (7 IP 3 H 0 BB 16 K!!!), supportata da una difesa attenta e precisa.

Mette al sicuro il risultato il Nettuno segnando il quinto punto al 5° inning, aperto dalla base su ball a D’Andrea, ricevuta dalla nuova lanciatrice Marcacci, il prima base nettunese è brava a rubare la seconda e terza e segnare il quinto punto sulla rimbalzante di Casano.

Di tutt’altro andamento gara due, arriva l’esordio sul monte di lancio dell’olandese Uytendaal, ma l’avvio toscano è da mettere KO, saranno 3 doppi ed un singolo due errori della difesa nettunese per il 5 a 0 delle avversarie. Timida risposta nettunese costruita sull’asse Fabrizi – Ghioldi sulla partente toscana Ferroni, ma non si ferma l’attacco ospite con 5 punti segnati tra il secondo e terzo inning che porta il punteggio sul 10 a 1, con Salvini che sostituisce Uytendaal (1.1 IP 8 R 6 ERA 1 BB 3 SO) un cambio che placa l’attacco di Lucca. E qui inizia un’altra partita con la riscossa delle atlete di casa, due punti al quarto inning, singoli di Fabrizi e Ghioldi, battuta in diamante di Salvini, seguito dal singolo di Casano per il 10 a 3 segnato da D’Andrea.

Riprende animo anche il numeroso pubblico che ha sostenuto la squadra di casa per tutta questa lunga giornata di softball, altri 5 punti al quinto inning e partita riaperta completamente, singolo di Ghioldi (3 su 4 2 RBI) vale il 10-4, un altro singolo a basi piene di D’Andrea e siamo 10 a 6, che segna su azione di doppia rubata per il 10 a 7, la successiva battuta in diamante di Casano vale il 10 a 8. Oramai il pubblico di casa gusta la rimonta, con il nono punto segnato al sesto grazie alla volata di sacrificio di Fabrizi (2 su 3 1 RBI), a questo punto il manager Bosi corre ai ripari rimettendo in pedana Pergola.

Elettrizzante il settimo inning, con la formazione lucchese galvanizzata da alcune eccellenti giocate difensive, grazie al singolo della lituana Neverauskaitè allunga di nuovo sull’11 a 9, con le basi cariche arriva il bel doppio gioco nettunese ad opera di Ruberto che prende al volo una bella linea di Bartoli. Ultimo attacco, si apre con il gran triplo di D’Andrea (2 su 4 2 RBI 3 SB), con zero eliminati, gran bei duelli tra la lanciatrice toscana che elimina Salvini e Casano, chiudendo la partita con out a casa base di D’Andrea nel tentativo di segnare il decimo punto.

Secondo turno di campionato domenica 23 dalle ore 13,00 per gara uno (gara due partita inizierà 30 minuti dopo la conclusione della partita precedente) con il Nettuno che affronterà il Longbridge 2000 Bologna.

Ufficio Stampa Nettuno Baseball & Softball City

Foto @LucianoCanale