Pomezia. Mercoledì 3 maggio si discuterà di “Metrovia e Gronda Sud: come si trasforma la mobilità per Pomezia e Roma”

A Pomezia ferve la campagna elettorale e

nell’ambito degli eventi pubblici che si stanno organizzando per le elezioni del 14/15 maggio a Pomezia, mercoledì 3 maggio 2023, ore 17:30 presso il Simon Hotel in via P. F. Calvi 9 a Pomezia si terrà l’incontro

Metrovia e Gronda Sud: come si trasforma la mobilità per Pomezia e Roma.

Relatori:

Corrado Cotignano, Metrovia

Francesco Carpano, consigliere capitolino

Interventi di:

Eleonora Napolitano, candidata sindaca a Pomezia

Mario Borgo Caratti, candidato consigliere a Pomezia

L’evento è aperto al pubblico e non necessita di prenotazione.