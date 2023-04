Anzio. Tanto per capire…quei lavori allo Zodiaco

Tanto per capire

Il 22 luglio 2020 un ex consigliere comunale annunciava in pompa magna l’inizio dei lavori di riqualificazione del quartiere Zodiaco di Anzio. La prima tranche prevedeva lo stanziamento di 200.000 euri, a fronte di un esborso complessivo nel triennio pari a 600.000 euri previsto nel bilancio di previsione 2019.

Dopo quattro anni lo status dei lavori è quello desumibile dall’allegato, dove nella parte in giallo si evidenzia quanto ancora non è stato realizzato. Tanto premesso, sarebbe auspicabile che qualcuno, tanto loquace in campagna elettorale, quanto silenzioso per il resto del tempo, ci chiarisca come siano stati usati sinora I denari pubblici e dove sarebbe impantanato , (se non già speso), il resto del finanziamento.

Eduardo Saturno