CambiAprilia il 4 maggio confronto pubblico: “Ambiente e salute: prevenire disastri per curare il territorio”

La prevenzione comincia dalla lotta all’inquinamento: poniamo vincoli al territorio per dire definitivamente no a nuove discariche

Per contrastare disastri ambientali e prevenire malattie occorre soprattutto salvaguardare il territorio.

Ad alcuni potrebbe sembrare un sogno, eppure è quanto tutti noi vorremmo fosse fatto – ma non viene fatto – per non trovarci, per l’ennesima volta, esposti al rischio di veder realizzata una discarica.

Negli ultimi sette anni sono stati presentati alla Regione Lazio quattro progetti per realizzare altrettante discariche sul territorio di Aprilia, praticamente un progetto ogni anno e mezzo. Ciò significa che la nostra città è particolarmente esposta a tale rischio, considerato che anche il Commissario per l’Emergenza Rifiuti ha indicato Aprilia tra i siti, nella provincia di Latina, che potrebbero ospitare un’area di stoccaggio. Se la politica vuol opporsi seriamente resta una sola via: istituire dei vincoli per tutelare il paesaggio, solo in questa maniera potremo davvero impedire nuovi progetti. Abbiamo sempre sostenuto tutte le battaglie fatte ad Aprilia e finanche nei comuni limitrofi per puntellare quest’area ricca di storia e tracce, purtroppo ignorate negli anni da una politica che ha esposto il territorio a tutti i predatori che, approfittando delle occasioni degli investimenti mordi e fuggi della Cassa del Mezzogiorno, hanno realizzato insediamenti industriali in aree di grande pregio. Perciò troviamo pericolosa la proposta dell’alleanza civica di approvare una variante generale al piano regolatore, niente di più sbagliato: va approvato un piano regolatore per la messa in sicurezza della nostra terra. A quanti ci chiedono cosa prevede il nostro programma per la salute rispondiamo: che la vera prevenzione dai tumori e dalle malattie cardiovascolari, che affliggono in misura superiore la popolazione apriliana rispetto agli altri centri del Lazio, è non inquinare. La prevenzione è sensibilizzare la popolazione a sottoporsi a screening, ma anche obbligare a compensare le emissioni inevitabili con alberi equivalenti.

Ne parleremo domani pomeriggio, 4 maggio, presso la sede elettorale di CambiAprilia in via Andreoni, 26 con:

– Marco Cacciatore, ex consigliere regionale ed ex presidente della Commissione Rifiuti

– Giorgio Libralato, professionista e storico ambientalista

Carmen Porcelli

Candidato sindaco Lista Civica CambiAprilia