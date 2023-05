United Volley Pomezia. Le ragazze di coach Tarquini si sono imposte sul difficile campo di Baronissi per 2-3

Pomezia (Rm) – Ultimo atto della stagione per la serie B1 femminile dello United Volley Pomezia, a meno di “code” al momento molto complicate. Le ragazze di coach Gianluca Tarquini si sono imposte sul difficile campo di Baronissi per 2-3 (22-25, 25-20, 20-25, 25-10 e 10-15) al termine di una sfida che il libero classe 1994 Silvia Lanzi descrive così: “E’ stata una prestazione altalenante, da parte nostra e anche delle avversarie. Noi siamo partite in modo molto forte, ma poi c’è stata la reazione delle avversarie. Nel quarto ci è capitato uno strano “black-out”, ma siamo state brave a riprenderci subito e a giocare un bel tie-break, portando a casa una vittoria che sicuramente valorizza quello che è stato il nostro percorso nella seconda fase di campionato. D’altronde sul campo di Baronissi aveva perso anche Melendugno e dunque si è trattato di una partita di elevata difficoltà”. La matematica non condanna ancora lo United Volley Pomezia, ma l’aggancio al terzo posto che varrebbe i play off è diventato molto complicato: “Le messinesi di Santa Teresa di Riva dovrebbe perdere in casa contro Baronissi senza fare punti ed è un’ipotesi molto complicata visto che le siciliane sanno sfruttare il fattore campo – riflette Lanzi, ritratta nella foto di Massimiliano Natale – Il problema principale è stato rappresentato dai punti lasciati per strada all’andata: un peccato perché sentivamo di poter meritare l’aggancio ai play off. Comunque nella seconda parte di stagione è venuto fuori il forte spirito di squadra che ci ha sempre contraddistinto e da lì bisogna ripartire”. Intanto sabato lo United Volley Pomezia chiuderà le proprie fatiche stagionali col match casalingo contro Fiamma Torrese: “Un’altra partita importante: anche se loro non si stanno giocando nulla, non sarà una passeggiata perché le avversarie vorranno dimostrare il loro valore. Noi, comunque, scenderemo in campo con l’obiettivo di finire nel miglior modo possibile questa stagione, ringraziando anche i nostri tifosi per tutto il sostegno che ci hanno offerto”.