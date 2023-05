Amministrative Aprilia, Caporaso: passerella elettorale a destra è un anticipo di chi prenderà le decisioni per la nostra città

“La chiusura della campagna elettorale della coalizione di centrodestra è un chiaro anticipo della città che verrà, in caso di vittoria di Lanfranco Principi. Un ritorno in grande stile dei partiti e di ciò che hanno prodotto ad Aprilia.

La straordinaria passerella elettorale, con i politici di Latina e Roma esibiti in grande stile, mostra chiaramente l’ipoteca sul futuro che hanno in mente.

L’intenzione, neanche troppo velata è quella di riportare al Comune, In nome di un falso cambiamento, le famose filiere e tutta la vecchia nomenklatura che qui ha segnato vicende tremende, dall’ASER alle cambiali e ai debiti, che hanno condizionato anche questi anni di governo della città, spesi a risanare un bilancio compromesso.

Ciò che proponiamo noi, invece, è realmente un’altra politica. Fatta dalle persone e tra le persone, con le loro idee, il loro impegno e persino i loro limiti, ma soprattutto con l’unico interesse del bene comune della nostra città.

È per questo, che abbiamo scelto di chiudere la campagna elettorale nei quartieri e per le strade di Aprilia e poi con una festa tra i cittadini e le cittadine, senza insegne e senza “onorevoli” in bella mostra. Invito tutti e tutte a venire domani sera al Teatro Europa alle 19:30, per celebrare insieme a noi l’orgoglio di una città che non si piega!”.

Così in una nota, la candidata sindaca di Aprilia Civica Luana Caporaso.