Anzio. Oggi 12 maggio, all’Astoria la serata conclusiva del MEET film Festival

Oggi 12 maggio è prevista la serata conclusiva del MEET Film festival – Festival Internazionale di Cinema Educativo, al Cinema Astoria Anzio, a partire dalle ore 19 e fino alle ore 22:30. Quello che potete vedere nel secondo riquadro è il cortometraggio “A l’Unisson”, diretto da Nathalie Dunselman, che racconta l’incontro tra due genitori divorziati che si incontrano in un parcheggio ed hanno lasciato nella loro macchina un bambino e una bambina, a loro modo un fratello e una sorella che non si sono mai incontrati.Si scopriranno attraverso i finestrini delle auto. È solo il primo dei 14 cortometraggi che vengono proiettati in Sala nel corso dell’Evento cinematografico organizzato dall’Associazione MEET – Movies for European Education and Training, giunto quest’anno alla sesta edizione. Un Festival dove Cinema e Scuola si incontrano grazie a proiezioni di cortometraggi dal mondo, workshop con ospiti internazionali e produzioni interamente realizzate dagli studenti del territorio. Tutto è iniziato a febbraio con una serie di percorsi formativi e la realizzazione di booktrailer e cortometraggi originali che vengono proiettati durante il Festival, insieme ai cortometraggi internazionali arrivati da 104 Paesi. Le attività si sono svolte nell’Istituto Comprensivo Anzio III di Lavinio e Istituto Comprensivo “Arturo Toscanini” di Aprilia. Per le proiezioni è stato scelto il Cinema Astoria di Anzio e sono orgoglioso che gli organizzatori, cito solo Riccardo Iorio e l’ufficio stampa Malena Palacios, abbiano chiesto a me, Eros Razzano e all’Associazione culturale Cineclub “la dolce vita cineclub” di presentare le proiezioni di VENERDÌ 12 MAGGIO, quelle relative ai cortometraggi sezione Youth&Training e i booktrailer MEET degli studenti dell’Istituto comprensivo Anzio III. Sabato 13 maggio, alle ore 10:00, ci sarà la cerimonia di premiazione delle tre sezioni: Education, Youth&Training e Aut/In. L’ingresso è libero per chi vuole partecipare, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Educare i giovani alla visione di un film in una Sala cinematografica dovrebbe essere uno dei compiti della Scuola, dalla primaria agli Istituti superiori. Solo così possono formarsi gli spettatori di domani.