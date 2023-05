Anzio. Agorà pubblica- Lavinio: La comunità contro degrado e criminalità

AGORÀ PUBBLICA – LAVINIO: LA COMUNITÀ CONTRO DEGRADO E CRIMINALITÀ

Giovedì 18 maggio, dalle ore 18.00 saremo a Lavinio Stazione con la prima di una serie di Agorà pubbliche nei quartieri di Anzio, per dare spazio e voce a tutte le persone che si sentono abbandonate dalle istituzioni e tradite dalla politica.

Mentre attendiamo fiduciosi gli esiti delle indagini e dei processi da un lato, e il lavoro dei commissari straordinari dall’altro, dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose, occorre tornare con urgenza a lavorare nel territorio.

La Politica ha il dovere di ricostruire un legame sano con la città, a partire da quei contesti che maggiormente hanno subito e subiscono situazioni di degrado urbano e di scarso controllo del territorio, che lasciano spazio a fenomeni criminali e insicurezza dei cittadini, soprattutto nei quartieri periferici.

Sarà un momento di confronto fra forze politiche e cittadini, anche sulle possibili soluzioni che in questi anni abbiamo proposto e che sono state sistematicamente ignorate.

Solamente ricostruendo un senso di comunità, di appartenenza, di riscatto, saremo in grado di maturare efficaci anticorpi per la ripartenza della nostra città umiliata dalle mafie.

Sono invitati cittadini, commercianti, associazioni ed enti del terzo settore, istituzioni e forze politiche per un confronto a 360 gradi sulle problematiche dei nostri quartieri e sulle possibili soluzioni.

Alternativa per Anzio

Movimento 5 Stelle Anzio

Sinistra Italiana Anzio