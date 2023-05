Partecipazione in calo al voto nei comuni della provincia di Latina

In calo la partecipazione al voto nei comuni della provincia di Latina dove si è svolta la prima giornata di elezioni comunali.

A Latina il 43,96% precedente 46,06 , ad Aprilia il 40,29% precedente 56,01 , a Terracina il 41,56% precedente 45,99 . Anche se va ricordato che in molte delle precedenti elezioni si votava in un solo giorno e non due come questa volta. Si replica oggi 15 maggio dalle 7 alle 15. Subito dopo, lo scrutinio con, nell’ordine, sindaco, liste e poi preferenze dei candidati consiglieri.