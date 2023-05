Grande successo del MEET Film Festival, la chiusura al Cinema Astoria di Anzio

Concluso sabato scorso l’appuntamento internazionale di cinema educativo: una mattinata di festa con in sala docenti e dirigenti delle scuole partner, giuria, ospiti internazionali e soprattutto studenti, protagonisti dei film originali prodotti per il festival. Collegati da tutto il mondo registi e produttori dei film in concorso. Il pubblico Web premia un instant movie da Aprilia.

Dopo sei mesi di intenso lavoro e sei giorni di proiezioni e attività che hanno coinvolto gli studenti e gli spazi degli istituti comprensivi Arturo Toscanini di Aprilia e Anzio III, si è conclusa sabato mattina nella sala del Cinema Astoria di Anzio la sesta edizione del MEET Film Festival, l’appuntamento internazionale con il cinema educativo organizzato dall’8 al 13 maggio dall’Associazione MEET – Movies for European Education and Training.

Più di una kermesse, una celebrazione del lungo percorso di Schools MEET Cinema, il progetto di alfabetizzazione cinematografica che dallo scorso dicembre ha coinvolto nelle due scuole 400 studenti, 30 insegnanti per 120 ore di formazione in presenza e online. Un lavoro intenso ed esaltante che ha visto i ragazzi cimentarsi come registi, attori e tecnici nella realizzazione di quindici booktrailer e due cortometraggi originali. E i film, Feeling the Beat e Oltre il binario prodotti rispettivamente dagli studenti di Aprilia e Anzio con la regia di Luca Esposito e Mattia Caiazzo di Trivet Productions, sono arrivati finalmente sul grande schermo alla maniera dei grandi blockbuster accompagnati dalle emozioni del pubblico e dei protagonisti presenti in sala.

35 finalisti, 7 vincitori e 13 menzioni.

Largo anche alla volata finale per i 35 corti finalisti nel concorso ufficiale. Per lo staff del festival una selezione ardua tra le 1597 produzioni giunte da 106 paesi del mondo per le tre sezioni della competizione (Education, Youth and Training e Aut/In) e focalizzate su una varietà di temi che interessano e identificano i giovani, come uguaglianza, stereotipi di genere, inquinamento e inclusione. Ben quattro le giurie chiamate a scegliere i vincitori: la giuria MEET, composta da professionisti del cinema e presieduta dal cineasta Gianfrancesco Lazotti; la Selezione Scuole, composta dagli studenti dei due istituti partner del festival; e quella “popolare” del MEET Web Award, che ha raccolto gli amanti del cinema di Internet e ha premiato – al termine di una appassionane sfida con un film argentino – This girl Will not stop, un mini documentario sulla giornata di una ragazza disabile di Aprilia realizzato appositamente per il festival. Infine il lavoro della quarta giuria si è concentrato su Aut/In, la nuova sezione del MEET Film Festival ideata in collaborazione con l’Associazione SinergicaMente per portare sullo schermo titoli che trattano i temi dell’autismo, della disabilità e dell’inclusione.

Un messaggio per cinema e scuola

Dai registi vincitori agli ospiti internazionali, dai docenti e i dirigenti scolastici agli stessi studenti, gli interventi in sala sono stati numerosi e tutti portatori di un messaggio chiaro: è fondamentale spalancare le porte delle scuole al cinema. Il linguaggio dell’immagine offre un’imperdibile opportunità di espressione del pensiero e della creatività alle giovani generazioni, capaci di raccontare con sguardo nuovo i loro territori, le loro problematiche, i bisogni e le passioni. Una produzione cinematografica, quella scolastica, sempre più viva e in cerca di spazi di visibilità e di una comunità di appassionati che sappia valorizzarne la ricchezza. Una comunità come quella del MEET Film Festival.

I vincitori del MEET Film Festival 2023

Sezione Education:

Premio della Giuria: Sharing in Loving (Nepal)

Premio della Selezione Scuole: Lonely (Ucraina)

Sezione Youth & Training

Premio della Giuria: I woke up 18 (Grecia)

Premio della Selezione Scuole: Be yourself (Turchia)

Sezione Aut/In:

Premio della Giuria: Thank you Riju (India)

Sezione Studenti Europa

Premio della Selezione Scuole: Hey! how are you? (Austria)

MEET Web Award:

Premio del Pubblico Internet: This girl will not stop (Italia)

Menzione Speciale Associazione MEET:

5 Donne (Italia)

L’elenco completo dei vincitori, delle menzioni speciali e i film in concorso al MEET Film Festival sono disponibili su

