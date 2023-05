Aprilia. Caporaso: nessuna marcia indietro su incendio Loas

Ambiente, Caporaso: nessuna marcia indietro su incendio Loas. Da Principi solo propaganda: nostre intenzioni dimostrate dai fatti

“Non c’è stato nessun passo indietro da parte dell’Amministrazione civica nel processo LOAS. Aprilia si costituisce parte civile, così come detto chiaramente nelle settimane e nei mesi scorsi. L’avvocatura del Comune sta solo ultimando le procedure legali, seguendo proprio le richieste della Giunta.

Del resto, è solo grazie al parere negativo espresso dal Comune nei mesi scorsi che la Provincia è potuta intervenire per impedire la ripresa delle attività da parte dell’azienda. Gli uffici sono anche intervenuti con la società per verbalizzare il mancato rispetto dell’ordinanza di bonifica.

Come abbiamo già avuto modo di ripetere in altre occasioni, la nostra linea politica sui temi ambientali è chiara e netta. Ed è supportata dai fatti prodotti in questi anni. Sono certa che a nulla varranno gli attacchi propagandistici di questi giorni”.

Così in una nota la candidata sindaca di Aprilia Luana Caporaso.