Emergenza episodi violenti ad Anzio e Nettuno: il PD presenta mozione in Regione

“Nella giornata di oggi i consiglieri regionali del partito democratico Daniele Leodori, Michela Califano e Emanuela Droghei hanno presentato una mozione finalizzata alla convocazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Tutto ciò si è reso necessario a causa dei numerosi casi di violenza che stanno interessando i nostri territori. Com’è noto i comuni di Anzio e Nettuno sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose ma ciò non ha purtroppo portato ad un aumento numerico della pianta organica stabile delle forze dell’ordine. Questo rafforzamento risulta essere ancora più necessario ora a seguito degli incendi avvenuti ad alcuni locali commerciali ed alle sempre più frequenti risse ed accoltellamenti che coinvolgono intere zone delle nostre città. Da parte nostra va il ringraziamento per il continuo e costante impegno ed interesse per il nostro territorio da parte dei nostri consiglieri regionali, che oggi come negli scorsi anni hanno sempre supportato il nostro lavoro”.

Roberto Alicandri

Marco Federici