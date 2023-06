Nettuno. Sabato 24 al Forte Sangallo “In un mare di…letture!” per imparare a “nuotare” nel meraviglioso mondo dei libri

Sabato 24 giugno alle ore 19 presso il Forte Sangallo di Nettuno ci sarà la presentazione del progetto “In un mare di… Letture!”. Un primo tuffo in questo progetto promosso dall’APS Con_tatto in collaborazione con il comune di Nettuno, l’asilo nido Cartoonia, l’ lC Nettuno I, il Circolo Didattico di Nettuno, l’associazione culturale Upublishing, l’associazione di resistenza culturale Baraonda, per imparare di nuovo o per la prima volta a “nuotare” nel meraviglioso mondo dei libri.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, in particolare a famiglie con bambini da 0 a 6 anni ai quali il progetto è rivolto.

Ci saranno angoli di lettura per bambini suddivisi per fasce di età, interventi di librerie sull’editoria per l’infanzia, confronti aperti sul tema della lettura, in particolare rispetto al nostro territorio, e attività legate alla presentazione del progetto che in questo anno accompagnerà la città di Nettuno in varie location. Chiuderemo con un buffet finale perché il cibo come i libri unisce tutti!! Durante la serata ogni partecipante potrà dire la sua consigliando libri e spazi di lettura e cosa sarebbe utile per promuovere la lettura per l’infanzia a Nettuno. Uno spazio di idee aperto a tutti perché la lettura è un progetto di vita importante con un grande impatto su tutta la comunità.

Vi aspettiamo numerosi e speriamo che nei prossimi mesi quest’iniziativa diventi un appuntamento fisso e fondamentale per grandi e piccoli!