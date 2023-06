Attentati. Anzio e Nettuno in Azione chiedono al Ministro dell’Interno Piantedosi non generiche parole ma un sopralluogo sul Litorale sud

Anzio e Nettuno in Azione chiedono al Ministro dell’Interno Piantedosi non generiche parole ma un sopralluogo sul Litorale sud, alla luce degli attentati incendiari di Anzio e all’accoltellamento di Nettuno

I coordinatori-commissari di “Nettuno in Azione” e “Anzio in Azione”, Flavio Biondi e Gabriele Federici condannano fermamente gli attentati incendiari ai danni delle strutture balneari e ristorative di Anzio di questa settimana nonché guardano con preoccupazione agli episodi di disagio giovanile che sono sfociati a Nettuno nell’accoltellamento di un giovane di 23 anni, di origine marocchina.

I due coordinamenti di “Azione” sul litorale sud, alla luce di quello che sta accadendo attualmente nonché della situazione pre-esistente che ha portato allo scioglimento dei Comuni di Anzio e Nettuno per infiltrazione criminale nello scorso autunno 2022, chiedono al Governo Meloni e in particolare al Ministro degli Interni Piantedosi, non delle generiche parole di condanna ma una imminente visita del titolare del dicastero del Viminale sui nostri territori per interfacciarsi con le forze dell’ordine, i commissari straordinari e le forze politiche e sociali al fine di coordinare una risposta seria al rischio sicurezza che si appresta a diventare non più una emergenza ma una drammatica situazione di continuità.