Aprilia. 24 e 25 giugno raccolta firme di “schierarsi per la pace”

“Schierarsi per la pace” l’associazione contro le guerre e per la sanità pubblica creata da Alessandro Di Battista. Il 24 e 25 giugno effettuerà la raccolta firme

“Abbiamo deciso di schierarci chiaramente dalla parte della Pace e della Sanità pubblica.-scrivono gli organizzatori- È per questo che il prossimo 24/25 giugno saremo presenti in diverse città italiane per raccogliere le firme e supportare la campagna referendaria contro l’invio di armi in Ucraina. Ad Aprilia il 24 giugno in via Scarlatti e il 25 in piazza Roma. Orario dalle 9.00 alle 12.00.