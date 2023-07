Lazio Pride, Aprilia Civica: Fratelli d’Italia e Lega sconfessano il sindaco Principi

“Questa consiliatura per la città di Aprilia non si è aperta nel migliore dei modi. Dopo il passaggio a vuoto sul caso Savini, la discutibile distribuzione delle deleghe assessorili che sembra rispondere più ai singoli appetiti dei membri della maggioranza che ad una reale logica amministrativa di buon governo, dopo il voltafaccia sulle consulte e la retromarcia sulla definizione agevolata dei tributi locali, gli strafalcioni continuano senza sosta coinvolgendo una tematica seria come il Lazio Pride.

Anche su questo tema la coalizione del sindaco Principi si muove in ordine sparso dimostrando divisione, approssimazione e modus operandi da armata Brancaleone. Se da una parte il sindaco si dice favorevole al patrocinio, Fratelli d’Italia e Lega lo sconfessano in maniera netta andando nella direzione opposta.

Un pessimo segnale politico che oltre a mettere in imbarazzo la stessa maggioranza mortifica la città di Aprilia che proprio pochi mesi fa (martedì 17 maggio 2022) ha approvato in Consiglio comunale, all’unanimità dei presenti, l’adesione della massima assise alla Carta di intenti della Re.A.Dy, Rete Nazionale delle Pubbliche amministrazioni Antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

Aprilia Civica, coerentemente con quanto dichiarato in campagna elettorale, sosterrà l’evento dell’8 luglio a Latina rivendicando, senza giochi politici, i diritti di tutta la comunità arcobaleno. Crediamo fortemente che sia importante in questa fase dare un segnale netto in questa direzione e di lottare più in generale contro ogni forma di discriminazione. Il Lazio Pride, vogliamo fare nostra una delle frasi degli organizzatori, non viola le leggi manifestando, ma chiede un avanzamento su diritti, tutele e riconoscimento”