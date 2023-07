Anzio. Venerdì 21 luglio, PD: “Una comunità, un percorso”

Dopo le primarie

“Una comunità, un percorso”. Le elezioni primarie del Partito Democratico tenutesi il 18 Giugno ultimo scorso non sono state solo un atto formale tutto interno al Partito, ma vanno lette come un momento di partecipazione attraverso il quale ripartire. Vi è la necessità di aprire un dialogo ed un confronto con tutti coloro che non si rassegnano al fallimento politico , sociale e culturale cui è sprofondata la Città di Anzio dopo essere stata governata dalla destra per oltre venti anni. Per dare seguito al dialogo apertosi virtualmente il 18 Giugno tra il PD e gli elettori delle primarie, i sostenitori di “RETE DEMOCRATICA” la lista che ha ottenuto ampissimi consensi invita tutti ( elettori, iscritti, simpatizzanti, sostenitori del PD) ad un incontro che si terrà venerdì 21 Luglio alle ore 18.00 ad Anzio presso la sede del Partito Democratico sita in Via Aldobrandini 11 . Viviamo in un territorio martoriato dove “legalità” è un concetto pressoché inesistente, rialzare la testa non sarà facile ma neanche impossibile. In Città ci sono forze sane, devono incontrarsi, dialogare, individuare un percorso comune e fare rete perché nessuno si salva da solo. C’è una comunità che non si rassegna e da questa abbiamo il dovere, tutti, di ripartite. Proviamoci insieme”.