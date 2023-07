Aprilia Civica chiede a Principi chiarezza sullo stadio

Aprilia Civica interviene sul caso “stadio” ed invita il sindaco Principi e l’amministrazione comunale a fare chiarezza su quello che si sta configurando come un vero e proprio pasticcio estivo.

La coalizione interviene, quale organo di opposizione, su sollecitazioni di cittadini e operatori del settore preoccupati su come l’esecutivo sta gestendo la situazione.

Al di la delle accuse infondate che in queste ore ci ha rivolto il vice sindaco, dettate solo da livore personale e non da reali temi politici visto che è stato elemento organico alla vecchia amministrazione comunale, avevamo accolto con favore la notizia della risoluzione del nodo. Purtroppo oggi leggendo i giornali veniamo a sapere che la società gestore della struttura di via Bardi è all’oscuro di tutto ciò, è all’oscuro del nulla osta e dei presunti accordi dell’amministrazione comunale.

Le criticità rispetto alla struttura di via Bardi non durano da cinque anni come qualcuno raccolta in queste ore, ma ricordiamo che sono emerse lo scorso mese di aprile a seguito del sopralluogo dei vigili del fuoco.

Consigliamo di fare chiarezza e di affrontare con serietà l’intera questione senza inutili e sterili proclami e di non andare avanti come dilettanti allo sbaraglio. A questo punto ci domandiamo: il calcio è dunque salvo? Il Centro Sportivo Primavera ha fatto l’iscrizione con quali garanzie?