Nettuno. Il PD: “siamo ancora convinti che Nettuno possa rinascere dall’abisso in cui è stata precipitata”

Mercoledì 26, si svolto l’attivo del PD nettunese alla presenza del segretario provinciale Maugliani. All’odg.: esame situazione locale e prospettive in vista amministrative.

“Preso atto della grave situazione di degrado a cui, le giunte di destra (per ben due volte sciolte per mafia) hanno portato la città. Il PD , ancora convinto che Nettuno possa rinascere dall’abisso in cui è stata precipitata, si fa portavoce di quelle persone che credono e si adoperano per fare emergere tutti i lati positivi della città e invita i cittadini ad occasioni di incontro e di confronto, sulle prospettive locali, che cercheremo di organizzare prossimamente. Terremo comunque come punto fermo le discriminanti nei confronti di coloro che portano sulla coscienza il disastro attuale” .