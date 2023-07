Aprilia Civica: sulla bonifica sito Ecoimballaggi il Comune non ha perso nessuna occasione

Bonifica sito Ecoimballaggi

Ancora una volta siamo chiamati, come Aprilia Civica, ad intervenire per chiarire inesattezze e falsità del sindaco Principi e di alcuni elementi di spicco della sua maggioranza di governo che pur di stare tutti i giorni sulle pagine dei giornali raccontano ai cittadini cose diverse dalla realtà continuando, su ogni tema, ad attaccare l’opposizione invece di dimostrare un atteggiamento responsabile.

In merito al sito Ecoimballaggi, facciamo notare, che il Comune di Aprilia non ha perso nessuna occasione data dal bando regionale per la manifestazione d’interesse per l’ottenimento di un contributo regionale utile alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti potenzialmente inquinanti abbandonati in siti dismessi. Il bando in questione permetteva la partecipazione solo in caso di mancata identificazione o imputabilità dei soggetti titolari o responsabili del sito stesso. Nel caso di specie esistono due soggetti giuridici legati alla struttura: proprietario e affittuario oggetto entrambi tra l’altro di nostre ordinanze. Questo elemento non ha permesso al Comune di Aprilia la partecipazione al bando in questione.

Quando l’amministrazione Principi otterrà risultati positivi su questo terreno saremo i primi a certificare il lavoro svolto, in questo caso però raccomandiamo a tutti di raccontare ai cittadini la verità senza infangare chi li ha preceduti al governo cittadino.

La città non merita questo atteggiamento, merita invece serietà e senso di responsabilità. Purtroppo per tutti noi, dobbiamo ripeterci, continuiamo a vedere un atteggiamento ancora una volta da dilettanti allo sbaraglio.