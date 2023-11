Mafie Anzio Nettuno. Flavio Cera (FdI): “vicinanza a questi territori con l’ambizione che possano essere presto ristabiliti i requisiti per la legalità”.

Il Presidente della Prima Commissione regionale del Lazio, l’On. FLAVIO CERA ha dichiarato a margine dell’Audizione tenutasi ad Anzio questa mattina insieme a membri della commissione parlamentare antimafia e alle autorità dei comuni commissariati di Anzio e Nettuno:

“Innanzitutto ci tengo ad affermare che sono pienamente soddisfatto dei lavori che ho avuto l’onore di presiedere questa mattina qui ad Anzio. Ringrazio i Comuni di Anzio e Nettuno per l’ospitalità sul loro territorio e le forze dell’ordine per il loro prezioso lavoro e per la collaborazione con il nostro organo collegiale. Un ringraziamento particolare va alla commissione parlamentare antimafia ed al suo presidente Chiara Colosimo per aver accolto con attenzione e rispetto il nostro invito. La nostra presenza qui, in linea con quanto intrapreso a livello governativo tende a dimostrare la nostra vicinanza a questi territori con l’ambizione che possano essere presto ristabiliti i requisiti per la legalità”.