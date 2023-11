Aprilia. “Sono solo sciocchezze” al teatro Spazio47 dal 20 al 26 novembre

“Sono solo sciocchezze”, in scena l’ironia sull’essere e sul sembrare

‘Sono solo sciocchezze’ è una commedia folle, idealista ma anche decisamente realista sul perché si dovrebbe vivere secondo ciò che si è e non secondo ciò che si dovrebbe essere. “D’altra parte si può forse vivere senza essere se stessi? Probabilmente no, quindi tanto vale esserlo davvero” spiegano gli autori dello spettacolo teatrale in scena dal 20 al 26 novembre al teatro Spazio47 ad Aprilia.

Nonno Martin e la sua stravagante famiglia vivono felicemente la loro vita nella loro casa vicino alla Columbia University a New York. Questa famiglia (e tutti i loro amici) sono un folle gruppo di eccentrici, che marciano al ritmo della propria musica, con orgoglio e gioia. I loro hobby includono collezionare serpenti, costruire fuochi d’artificio, scrivere una miriade di opere teatrali che non verranno mai pubblicate, prendere lezioni di danza classica, dipingere, collezionare francobolli, fabbricare maschere, stampare volantini apparentemente sovversivi, e chi più ne ha più ne metta. Cose come lo stress, il lavoro e le tasse a quanto pare riguardano gli altri, non loro! Quando però la giovane Alice si fidanza con il vicepresidente della sua azienda, tutta l’allegra tribù dovrà cercare di raddrizzarsi per prepararsi ad incontrare i nuovi suoceri. Il disastro, naturalmente, è alle porte!

Teatro Spazio47 via pontina km.47.015 Aprilia LT

Per info e prenotazioni 3395258922