Varriale (Italia Viva) : “il presidio del 6 maggio sia aperto a tutte le forze politiche”

Proposta di Varriale ( Italia Viva Nettuno) in merito ad iniziativa di difesa degli Ospedali Riuniti Anzio-Nettuno

“Il 6 maggio il Presidio che faremo di fronte al Consiglio Regionale del Lazio per testimoniare la nostra attenzione ai lavoratori del comparto della Sanità e in particolar modo alle future evoluzioni che riguardano gli Ospedali Riuniti Anzio-Nettuno dovrebbe essere aperto non solo alle forze progressiste e alle associazioni, ma anche alle altre forze politiche, comprese quelle di centrodestra, che a livello regionale governano questa tematica”-con queste parole, il Presidente di Italia Viva Nettuno, Rosario Varriale si è espresso al termine di un incontro del coordinamento delle Forze Progressiste del Litorale da cui è scaturito un documento che sarà base della mobilitazione che si svolgerà il 6 maggio mattina di fronte l’edificio dell’Assise consiliare della nostra Regione, presso la Pisana, a Roma.

“La proposta che faccio non è una provocazione nei confronti di chi governa ora la Regione, ma semplicemente una richiesta per un dialogo transpartitico su una questione, quale quella del comparto sanitario del Litorale Sud di Roma, che merita una notevolissima attenzione e che oramai da anni è argomento di dibattito non solo nella aule regionali ma anche nei media e tra i dialoghi della gente comune”-ha concluso Varriale.

Italia Viva Nettuno

Rosario Varriale

Nettuno, 4 maggio 2026