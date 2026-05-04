Nettuno. Nuovo manto stradale a via Campo Cerreto, via Sermoneta e via dei Larici

Al via questa da mattina il rifacimento del manto stradale a Nettuno, in via Campo Cerreto, via Sermoneta e via dei Larici.

L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Nicola Burrini, ha stabilito di intervenire su tre arterie che si trovano da anni in condizioni di grave degrado e incuria.

I lavori, che prevedono il completo rifacimento del manto stradale e il ripristino della segnaletica orizzontale, mirano a garantire la sicurezza di chi percorre le vie, restituendo decoro a zone della nostra periferia a lungo trascurate. Questo è stato possibile grazie all’impegno dell’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Iannone, che ha repertio le risorse necessarie e seguito personalmente l’iter per sbloccare i cantieri che hanno subito ritardi considerevoli.

“Dopo anni di attesa e tante segnalazioni da parte dei cittadini – ha detto il Sindaco Nicola Burrini – finalmente diamo una risposta concreta ai cittadini”. “La sicurezza stradale è una priorità assoluta di questa amministrazione – ha aggiunto l’assessore Iannone – con il rifacimento di via Campo Cerreto, via Sermoneta e via dei Larici non stiamo solo riparando delle buche, ma stiamo investendo sulla qualità della vita dei residenti e sul decoro”.

L’Amministrazione si scusa anticipatamente per gli eventuali disagi alla circolazione durante i giorni necessari a completare i lavori.