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Anzio, Fratelli d’Italia inaugura il suo nuovo Circolo cittadino

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Fratelli d’Italia: una sede, una presenza, una responsabilità

Sabato 9 maggio alle ore 16.00, in Via Etruschi 9/c ad Anzio, Fratelli d’Italia inaugura il suo nuovo Circolo cittadino. Interverrà il Senatore Marco Silvestroni, Presidente Provinciale di FdI. Porteranno i saluti eletti e dirigenti di partito.Il Circolo nasce per stare vicino ai cittadini di Anzio, ascoltarli, raccogliere le loro esigenze e trasformarle in proposte concrete per la città. Anzio, le tue idee diventano azione.

Fratelli d’Italia – Sezione di Anzio

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