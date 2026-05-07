Fratelli d’Italia: una sede, una presenza, una responsabilità
Sabato 9 maggio alle ore 16.00, in Via Etruschi 9/c ad Anzio, Fratelli d’Italia inaugura il suo nuovo Circolo cittadino. Interverrà il Senatore Marco Silvestroni, Presidente Provinciale di FdI. Porteranno i saluti eletti e dirigenti di partito.Il Circolo nasce per stare vicino ai cittadini di Anzio, ascoltarli, raccogliere le loro esigenze e trasformarle in proposte concrete per la città. Anzio, le tue idee diventano azione.
Fratelli d’Italia – Sezione di Anzio