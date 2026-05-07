Processo “Assedio”, tutto rinviato a settembre, quando si dovrà discutere l’ammissione delle parti civili

Occorrerà attendere fino al 29 settembre per una nuova udienza del processo alla mafia di Aprilia e conoscere il destino dei 20 indagati nell’operazione denominata “Assedio”, l’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma su un sodalizio criminale che, secondo i giudici, gestiva con metodi mafiosi: spaccio, estorsioni, e aveva rapporti con la politica. Un’operazione che nel luglio 2024 ha portato all’arresto di 20 persone. Oggi davanti al giudice del Tribunale di Roma, Rosalba Liso, si è svolta infatti l’udienza preliminare per un altro troncone, che riguarda 20 imputati per i quali la Procura della Dda ha chiesto il rinvio a giudizio: Patrizio Forniti e Monica Montenero (il capo del sodalizio e la moglie arrestati in Marocco dopo un anno e mezzo di latitanza), Daniele Ambrosini, Fabrizio Antolini, Luana Caporaso, Francesca De Monaco, Marco Laorente, Stefano Licari, Dimitri Montenero, Manuel Montenero, Antonio Morra, Tiziano Paternoster, Lanfranco Principi, Salvatore Smiraglia, Maria Cristina Temperini, Antonio Terra, Paolo Terribili, Urbano Tesei, Simone Tosi e Debora Violato.

Ieri si sarebbe dovuto discutere dell’ammissione delle parti civili, erano infatti presenti gli avvocati del Comune di Aprilia (Massimo Sesselego), dell’associazione Caponnetto (Benedetta Manasseri) e l’associazione “Reti di Giustizia, tuttavia per un legittimo impedimento di due componenti del collegio difensivo l’udienza è stata rinviata al 29 settembre 2026. Per quella data ci sarà l’ammissione delle parti civili e la discussione del pm, mentre un’altra udienza è stata calendarizzata il 13 ottobre quando il giudice si esprimerà sull’eventuale rinvio a giudizio o sull’archiviazione dei vari imputati.

Imputati nel processo anche ex amministratori e del Comune: Principi, Terra, Caporaso) e il dirigente Terribili, con una accusa piuttosto pesante, quella di turbata libertà degli incanti, perché secondo gli inquirenti in concorso con l’imprenditore Urbano Tesei avrebbero pilotato la gara del Trasporto pubblico locale.