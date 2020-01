Anzio, piscina comunale: Un dipendente va a lavoro e trova il suo posto occupato

Anzio, la nuova associazione che ha preso in gestione la piscina comunale ha licenziato cinque persone, che da anni lavoravano all’interno della struttura. In una riunione dello scorso 23 dicembre i nuovi gestori, hanno presentato un organigramma dal quale mancavano i nominativi degli ormai ex dipendenti. Un trattamento di fine lavoro, che ha scosso emotivamente queste persone. Uno di loro ci racconta, di essere andato a lavoro e di aver trovato la sua postazione occupata da un’altra persona, subentrata al suo posto. Una situazione senz’altro legittima ma spiacevole e difficile dal punto di vista umano, che ha lasciato l’amaro in bocca a queste cinque persone che dall’oggi al domani dovranno reinventarsi e trovare un nuovo impiego, senza avere avuto nemmeno il tempo sufficiente per potersi organizzare.