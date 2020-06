Anzio, degrado in via Valle Palomba: ignoti rubano cibo e dormono in strada, i residenti chiedono aiuto

Anzio, ondata di furti nella notte. In via di Valle Palomba lunedì scorso ignoti hanno forzato sotto i palazzi dei box, rubando degli alimenti congelati, oggetti personali e delle attrezzature per lavori edili. Sempre nella stessa giornata ci segnalano un altro furto avvenuto nella notte in via delle Calcaree, dove un macchinario edile è stato sottratto. I residenti di via Valle Palomba oltre i furti, continuano a chiedere l’intervento dell’amministrazione comunale per il caseggiato abbandonato all’inizio della via, divenuto un ritrovo di tossicodipendenti e persone senza fissa dimora. Un problema non solo d’illegalità ma soprattutto di profondo degrado sociale, vista la condizione di queste persone che rubano cibo e a dormono in strada.