Nettuno. Attivato il Servizio distrettuale di “Pronto Intervento Sociale”, per aiutare le persone più vulnerabili

A partire dal mese di Maggio è stato attivato il Servizio “Pronto Intervento Sociale (PIS)”, rivolto a tutti coloro che si trovano in una condizione di estrema vulnerabilità sociale sul nostro territorio.

Si tratta di un Servizio Distrettuale, frutto di una intensa e positiva collaborazione tra il Comune di Nettuno ed Anzio e gestito in Co-progettazione dalle Cooperative Sociali Ninfea ed Alteya.

Il Servizio si configura come un intervento immediato che, in cooperazione con i Servizi Comunali, le Istituzioni preposte, le Reti di volontariato ed i soggetti del Terzo settore, opera nelle situazioni d’emergenza segnalate dai cittadini o dalle stesse realtà del territorio.

Il PIS è stato, inoltre, progettato per sopperire all’emergenza Covid-19 che, oltre ad essere un’emergenza sanitaria è diventata anche un’emergenza sociale; il Servizio infatti, è strutturato anche per erogare, in situazioni di estrema vulnerabilità sociale, una gamma di interventi legati alle “nuove situazioni di emergenza sociale”

L’accesso al PIS, avviene contattando, tutti i giorni, dalle 12.00 alle 22.00, il numero verde 800 12 12 72.

Risponderà al numero preposto un’Assistente Sociale che effettuerà immediatamente una valutazione del bisogno per poi attivare, di concerto con i Servizi Sociali del Comune di Nettuno e Anzio, un pronto intervento sociale.