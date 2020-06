Nettuno, cani allo sbando. Alicandri: AlbaDog ancora sotto inchiesta

Ancora una volta sono costretto a puntare il dito contro la mancata programmazione della giunta Coppola, difatti il 29 giugno scade la convenzione per il servizio di canile (termine che odio ma che è presente nella dicitura dei bandi del comune di Nettuno) tra la nostra città ed Alba Dog e non pare che ci sia all’ordine del giorno di approntare il nuovo bando, visto che in commissione l’argomento non è stato nemmeno sfiorato.

Inoltre in queste ultime ore è apparso un video dell’assessore (per ora senza deleghe) Claudio dell’Uomo che dopo aver visitato la struttura parrebbe perorare la prosecuzione dell’accordo con la struttura che sta vivendo una controversa situazione. Difatti sembra che la magistratura abbia aperto una inchiesta proprio su questa struttura, inchiesta che secondo le parole del comandante della polizia locale di Ardea, rilasciate alla stampa, non sarebbe ancora conclusa.

Non vorremmo quindi che la mancanza di programmazione, come dicevamo, porti ad una proroga del servizio, magari avvalorata dall’entusiastico giudizio dell’assessore nel suo video che porta il logo del suo attuale movimento (altra stranezza amministrativa). Chiedo quindi che venga approntato al più presto un nuovo bando, che assicuri livelli alti di standard qualitativo del servizio e che sia di durata strettamente necessaria per consentire la realizzazione di un rifugio per animali sul nostro territorio, come votato in consiglio comunale in modo più che trasversale.

La giunta prenda quindi atto del chiaro indirizzo che le ha dato il consiglio comunale, ovvero la assoluta necessità di una struttura a Nettuno e dia inoltre imput perché venga assicurato il meglio ai nostri amici animali mediante un nuovo bando.

Roberto Alicandri

Consigliere comunale PD Nettuno