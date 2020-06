Anzio. La Giunta ha approvato la delibera del Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019

La Giunta De Angelis, nella giornata di ieri, ha approvato la delibera definitiva del Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019 del Comune di Anzio. Le operazioni condotte sul Rendiconto 2019, a dimostrazione della correttezza dell’operato contabile, hanno determinato un avanzo iniziale di amministrazione pari a circa 463.000 euro.

“Tuttavia, in riferimento al Rendiconto 2019, – afferma l’Assessore al Bilancio, Patrimonio e Tributi, Eugenio Ruggiero – la nuova normativa prevede l’inserimento della quota del fondo anticipazione di liquidità del 2015, contratto dalla precedente Amministrazione per il pagamento dei fornitori ordinari dell’Ente, per un importo pari a 4 milioni e mezzo di euro. Per questa motivazione il nostro positivo iniziale risultato di gestione registrerà, comunque, un disavanzo pari a circa 4 milioni di euro, che sarà ripianato con un piano di rientro, in tredici rate annuali pari a circa 300.000 euro. E’ una problematica che riguarda gran parte dei Comuni italiani, con una variazione normativa che ci ha obbligato ad intervenire, sul Rendiconto 2019, – conclude l’Assessore Ruggiero – con l’accantonamento di un fondo derivante dalla contrattazione di un finanziamento prima dell’insediamento di questa Amministrazione”.