Anzio, il nuovo reparto di osservazione breve non può aprire per mancanza di personale

Sugli ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno si continua a risparmiare. Il nuovo reparto di osservazione breve del Pronto Soccorso non aprirà per mancanza di personale. Il reparto era stato stato trasformato negli anni scorsi in un magazzino per le pulizie, oggetto anche di un’interrogazione regionale dove si ipotizzava un danno erariale. Oggi riportato al suo corretto utilizzo, è uno dei più nuovi dell’ospedale e dispone di 7 posti letto, ma nemmeno di un operatore sanitario. Carenza di personale anche negli altri reparti, dove molti degli infermieri sono in malattia. Situazione completamente diversa invece nella nuova Rsa di Genzano, dove sono stati assunti tramite cooperativa 9 infermieri ed 11 oss. La regione Lazio ieri è uscita formalmente dal commissariamento, una notizia che speriamo porti a nuove assunzioni in tutti gli ospedali e soprattutto a comprare almeno i guanti monouso che da 7 giorni sarebbero in quantità limitatissima in tutti i presidi dell’Asl Roma 6 e non solo. A forza di correre dietro le mascherine, ci si é dimenticati dei guanti.