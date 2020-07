Plasticfree# Gli splendidi fondali di Torre Astura a Nettuno

Il video girato nei fondali della splendida Torre Astura

Ogni anno, circa 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare, mettendo in pericolo l’ecosistema marino, rovinando le spiagge, danneggiando la salute degli esseri umani (la plastica è in grado di “risalire” la catena alimentare a partire anche dagli organismi più piccoli, come il plancton).