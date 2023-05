Anzio. Oggi alla rassegna cinematografica il film: The Fabelmans

” I Film sono SOGNI che non dimenticherai MAI”. Nella frase di inizio del trailer di *The Fabelmans* è racchiuso tutto il nostro Amore per il Cinema visto in una Sala cinematografica. Oggj, MARTEDÌ 30 MAGGIO, *THE FABELMANS*, del regista americano Steven Spielberg, viene proiettato al Cinema Astoria di Anzio. ATTENZIONE: saranno effettuati SOLO due spettacoli, il primo alle ore *17:30* e il secondo alle ore *20:30* , a causa della superiore durata del Film (151 minuti). *THE FABELMANS* è il titolo che abbiamo scelto per coronare degnamente questi meravigliosi, indimenticabili, 5 mesi trascorsi INSIEME per TORNI…AMO ❤ AL CINEMA – INVITO AL CINEMA – 31a EDIZIONE organizzata dal *Cinema Astoria di Anzio* e il Cineclub *La dolce vita* . THE FABELMANS è l’appassionata lettera d’amore al Cinema di Steven Spielberg, 76 anni, uno dei più grandi registi contemporanei. Pochi come lui hanno saputo coniugare intrattenimento e autorialità grazie ai quali ci ha donato film che sono divenuti vere e proprie pietre miliari. ” _Non basta amare una cosa, bisogna sapere prendersene cura…_ “: *THE FABELMANS* è la testimonianza di un autore che ha dedicato la sua vita a una forma d’arte che credeva onnipotente e che oggi scopre fragile. ” _La cosa grande del cinema è il potenziale che i film hanno di comunicare le cose visivamente…_ _Il cinema ti viene più vicino di qualunque altra cosa, la gente ti guarda negli occhi… Capita che una cosa minuscola, uno se la ricordi per tutta la vita. Ecco, è questa la magia del Cinema: quello che fai dà alle persone dei piccoli, minuscoli frammenti di tempo che non scorderanno mai più…_” (l’attore James Stewart). Proprio come le straordinarie ore di FELICITÀ che la vostra presenza attenta e sensibile ci regala in questi martedì trascorsi insieme.