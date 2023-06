Anzio. Oggi martedì alla rassegna cinematografica il film “I Pionieri” del regista e scrittore Luca Scivoletto

Il regista e scrittore Luca Scivoletto, autore del film I PIONIERI, oggi, MARTEDÌ 20 GIUGNO, incontra il pubblico di Anzio dopo la proiezione del Film al Cinema Astoria, al termine degli Spettacoli delle ore 18:00 e delle ore 20:30. Il terzo film in programma per la Rassegna “GIOVANI AUTORI CRESCONO – NUOVI REGISTI DEL CINEMA ITALIANO” – 20^ Edizione organizzata dal Cinema Astoria e dal Cineclub “La dolce vita” è I PIONIERI, ambientato nell’estate del 1990, in un’assolata Comiso, in Sicilia. Lì cresce Enrico, 12 anni, la cui vita è condizionata dal Partito Comunista perché i genitori integralisti, vietano qualsiasi cosa provenga dagli Stati Uniti: quindi niente Rebook, Nintendo e Rambo. Enrico vorrebbe essere come gli altri coetanei e per evitare un’estate di comizi, con tre amici scappa di casa per andare nel bosco con l’obiettivo di rifondare “i Pionieri”, ovvero i campi scout comunisti che non esistono più da tempo. I PIONIERI è un film dedicato a chi cerca un posto nel mondo senza che qualcuno sia lì a giudicarlo. Un affresco generazionale fiabesco, svagato e romantico in cui quattro ragazz* (che bravi sono i giovani attori, affiancati dalla presenza di Lorenza Indovina ed Eleonora Danco) prendono inconsciamente le redini del loro destino, affrontando con coraggio un’estate che li cambierà per sempre.