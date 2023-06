Poseidon, al via la selezione per 3 ausiliari della sosta. Domande fino al 3 luglio

E’ stata avviata una selezione per l’inserimento in organico di tre ausiliari della sosta da parte della Poseidon Srl, Società in-house del Comune di Nettuno.

Le risorse saranno impiegate nei servizi relativi e connessi alla gestione dei parcheggi pubblici, in qualità di addetti al controllo della sosta.

Si richiedono pertanto capacità professionali e conoscenza della normativa di settore al fine di poter svolgere le funzioni di prevenzione ed accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata. Il lavoratore deve avere attitudine e propensione a porsi al servizio dell’utente finale, in quanto a lui potranno far riferimento cittadini, turisti ed avventori del Comune di Nettuno anche per informazioni relative all’accoglienza. Il candidato deve essere in grado di interpretare nel modo corretto le richieste dell’utente finale, e lavorare in gruppo con colleghi, responsabili e altri organi dell’Azienda, del comando di Polizia Locale e del Comune di Nettuno.

L’avviso completo e il modello di domanda per partecipare alla selezione sono reperibili sul portale trasparenza del sito internet della società all’indirizzo https://poseidonsrl.etrasparenza.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_18641_639_1.html