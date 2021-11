Anzio. Il ponte dei sospiri, per stomaci forti. Ma non siamo a Venezia!

Queste foto, per stomaci forti scattate qualche settimana orsono, evidenziano senza ulteriori commenti il degrado del ponte che a Lavinio Stazione, nei pressi del quartiere Zodiaco, attraversa la via Nettunese, e dove probabilmente l’ultima rimozione dei rifiuti è stata somministrata dai Volsci, nel V secolo a.c.

Mi chiedo se esiste in città qualcuno che un giorno si incarichi di far cessare questo scempio. E mi rivolgo in particolare a coloro i quali frequentano il Quartiere solo in campagna elettorale promettendo in lungo e d in largo sapendo di non poter mantenere un grammo di quello che asseriscono. Ed a quelli che hanno deciso che lo Zodiaco debba continuare ad essere la pattumiera di Anzio.

Una città non si misura dalla sua lunghezza e larghezza, ma dall’ampiezza della sua visione e dall’altezza dei suoi sogni.

(Herb Caen)