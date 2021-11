Nettuno, morte Taurelli. Il Sindaco: con lui se ne va un pezzo della nostra storia

Si è spento all’età di 95 anni Antonio Taurelli, ex consigliere comunale, cittadino onorario di Nettuno e reduce della seconda guerra mondiale nella quale, poco più che adolescente, combatté al fianco degli alleati nei giorni seguenti lo Sbarco sulle coste del nostro litorale. Per domani 18 novembre, giorno in cui si terranno i funerali di Antonio Taurelli, è stato proclamato il Lutto Cittadino e sarà allestita la camera ardente presso il Comune di Nettuno.

“Oggi per Nettuno è un giorno di lutto e di profonda tristezza – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – con lui se ne va un pezzo della nostra storia e sarà nostro compito portare avanti l’inestimabile operazione di conservazione e divulgazione della memoria storica che Antonio Taurelli portava avanti senza sosta nella nostra città. Sarà immensamente triste non averlo a fianco durante le cerimonie per ricordare chi ha perso la vita per la nostra libertà, o incontrarlo per scambiare opinioni o ricordare il passato. Era sempre il primo a portare un fiore ai soldati americani caduti che riposano al Cimitero Americano ed il primo ad incontrare i bambini e i ragazzi delle nostre scuole per impedire che il tempo cancellasse il ricordo e gli orrori della guerra. Il pensiero e la mia vicinanza vanno al Consigliere Comunale Antonio Taurelli, suo nipote, ai suoi figli e a tutti i suoi cari. Il loro lutto oggi è anche il nostro, l’intera comunità nettunese piange la scomparsa di “Nonno Taurelli”. Ciao Antonio, ci mancherai”.