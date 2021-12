Anzio. In attesa dei lavori di restauro il grave degrado del Paradiso sul mare

Queste foto mostrano lo stato di grave e progressivo degrado in cui versa il piano terra (conosciuto come Momus) del Paradiso sul mare, intonaci e affreschi compromessi irrimediabilmente da anni di abbandono e incuria, l’edificio storico fiore all’occhiello del Comune di Anzio. In attesa dei lavori di restauro per svolgere i quali si dovrebbero utilizzare i fondi di 8 milioni di euro, stanziati dal Ministero delle Infrastrutture, per la ristrutturazione integrale dell’edificio liberty.

Paradiso sul mare