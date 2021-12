Nettuno città del Natale: gli appuntamenti del weekend

Dopo il successo di domenica scorsa dei giocolieri natalizi per la gioia di grandi e piccini, tornano gli appuntamenti con il programma “Natale a Nettuno 2021” a cura dell’Assessorato al Turismo. Una grande festa itinerante quella di domenica con protagonisti non previsti giovani influencer e personaggi dello spettacolo che hanno improvvisato balletti e video tra le luminarie artistiche del centro.

-Sabato alle 9,30 ci sarà la prima corsa del trenino natalizio che sarà attivo fino al 30 dicembre e il 06 gennaio con corse ogni trenta minuti nei seguenti orari: 10-13 e 15-19,30.

-Sabato dalle 16 alle 19 imperdibile appuntamento con la parata in tutto il centro cittadino dei trampolieri natalizi con la distribuzione gratuita di dolci e caramellle a tutti i bambini.

Contemporaneamente al Villaggio delle Fiabe torna Babbo Natale pronto a raccogliere le letterine di tutti i bambini.

-Domenica dalle 16 alle 19 ci sarà la Grande Nevicata con il cannone -paraneve e l’evento dolce e salato gratuito con Nettuno pronta ad imbiancarsi per un giorno per la gioia di grandi e piccoli. Al Villaggio delle Fiabe di Piazza Battisti ci sarà sempre Babbo Natale con la sua cassetta delle lettere e i suoi aiutanti, mentre alle 18 presso il Santuario di Nostra Signora delle Grazie è in programma il concerto natalizio della Corale Città di Nettuno.