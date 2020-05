Per proteggere i suoi dipendenti il Comune di Nettuno acquista 300 mascherine per i settori Ambiente, sanità e Urbanistica, lo ha deciso con una determina il dirigente dell’Area Ing. Benedetto Sajeva. L’incarico va alla “Farmacia Santa Barbara S.n.c”, con sede in Via delle Primule, per la fornitura straordinaria di mascherine chirurgiche, costo cadauna € 0.50, per un importo complessivo di € 183,00 compresa Iva. L’atto amministrativo menziona al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 nel quale viene riportato: “… nelle pubbliche amministrazioni … in conformità alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani”; Ritenuto pertanto necessario ed urgente procedere all’acquisto di mascherine per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019..”.