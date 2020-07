Anzio, insulti alla consigliera Giannino. Il comunicato di Avviso Pubblico

Inquietante atto intimidatorio ad Anzio, dove la scorsa notte su alcuni muri della città

sono comparse scritte ingiuriose contro la consigliera comunale di Anzio, Lina Giannino.

Non è la prima volta che la consigliera Giannino viene intimidita in questo modo. Già in

passato era stata colpita da diverse minacce e offese.

Si tratta dell’ennesimo grave episodio che insiste sul litorale romano, ai danni di

amministratori locali e funzionari della Pubblica amministrazione.

Lo scorso 22 giugno Avviso Pubblico ha presentato in videoconferenza, alla presenza del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il 9° Rapporto Amministratori sotto tiro. Nel Rapporto del 2019 emerge ancora una volta quanto il fenomeno nel Lazio sia presente soprattutto nella Provincia di Roma, che da sola raccoglie 2/3 dei casi registrati nell’intera regione e si issa fino al secondo posto su scala nazionale (era terza nel 2018).

Avviso Pubblico, nell’esprimere vicinanza e solidarietà alla consigliera del Comune di

Anzio, Lina Giannino, auspica che le Forze dell’ordine facciano luce in tempi rapidi sulla

vicenda, assicurando i responsabili alla giustizia.

UFFICIO STAMPA

avvisopubblico