Anzio 2. Acqua stagnante sotto manufatto, un pericolo per la salute pubblica

La lettera di un cittadino di Anzio che denuncia il degrado causato dallo scheletro in cemento di un edificio abbandonato da anni

“Ad Anzio 2, Corso Italia 6/7, dopo 13 anni, segnalazioni, denunce e verbali della Asl Roma 6 che evidenziano la necessità di una Sanificazione, bonifica e prosciugamento dei migliaia di m3 cubi di acqua stagnante da decenni e dell’ambiente insalubre che i cittadini devono subire è ancora tutto così. Qui qualcuno con questo discorso ci si è fatto anche la campagna elettorale. Non so’ cosa dire, almeno l’educazione e il rispetto di darci un minimo di attenzione. Alle prossime elezioni invito i cittadini di Anzio 2 a ricordarsene. Nel frattempo mi riferiscono che anche in procura finalmente hanno acquisito gli atti che dimostrano l’incuria dei proprietari ma anche la responsabilità dell’amministrazione comunale di Anzio che a spese del settore di competenza dovrebbe iniziare i lavori di risanamento per poi riaddebitare ai proprietari visto che questo manufatto in cemento è tra l’altro in stato fallimentare. Cittadini muovetevi perché con 35 gradi centigradi questa storia è veramente un pericolo per la sanità pubblica di tutti. Tutta la politica di Anzio è a conoscenza di questo impatto ambientale e pericolo per la pubblica salute di tutti. L’informazione può fare qualcosa visto che nessuno se ne occupa?”

Publio Razza