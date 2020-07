“Buttamose” il video del duo comico I Cartabianca

BUTTAMOSE”: online il video musicale del duo comico I Carta Bianca, nuovo tormentone estivo della calda estate 20.20: “Il sogno rappresentato nel videoclip è un augurio a tutte quelle persone che si approcciano alla carriera artistica, in questo momento storicamente così complesso”



Da questa mattina è online il video musicale BUTTAMOSE, con I Carta Bianca protagonisti della calda estate 20.20.

Anzio con il suo mare Bandiera Blu e Bandiera Verde sullo sfondo, la voglia di guardare con ottimismo al futuro, per tornare a sorridere insieme; tutto questo e molto altro ancora rappresenta “BUTTAMOSE”, il brano, con tanto di video,online sulle varie piattaforme social.

Con I Carta Bianca, nel video, la “Dea Fortuna di Anzio”, l’attrice Sara Santostasi e le bellissime Aurora Conti, Benedetta Valeri, Erika Bellobono, Chiara Micelli ed Elisa Piras, splendide protagoniste a bordo dello yacht salpato dal Porto di Anzio. Le musiche e gli arrangiamenti di “BUTTAMOSE” sono opera dei F.lli Cosentino. Collaborazione logistica ZTv Production. Riprese video e montaggio di Dronexfly.

“Con questa canzone, – hanno detto Daniele Graziani e Lucio Dal Maso, in arte I Carta Bianca – abbiamo voluto trattare, in maniera del tutto ironica, le difficoltà con cui è costretto a confrontarsi un artista al giorno di oggi. Il covid, con tutte le sue restrizioni e complicazioni, ha amplificato i problemi; il sogno rappresentato nel videoclip è un augurio a tutte quelle persone che si approcciano alla carriera artistica, in questo momento storicamente così complesso. La difficoltà può essere il momento giusto per emergere, quindi: buttatevi… anzi BUTTAMOSE”.

Ed I Carta Bianca, negli anni scorsi protagonisti, insieme ad Enrico Brignano, a Brodway e nei teatri più importanti d’Italia, si sono di nuovo coraggiosamente buttati: dopo il clamoroso sold out di AnzioEstateBlu2019, con 1.500 spettatori e la stagione invernale nei teatri della Capitale, in questi giorni sono richiestissimi in numerosi palcoscenici del bel paese, con la canzone “BUTTAMOSE” protagonista in tutte le loro performance, ovviamente sempre sold out ed in piena sicurezza.