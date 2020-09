Lettera. Anzio. Sanificazione mani all’entrata dei supermercati, nessun controllo

La lettera di un cittadino che sottolinea la mancanza di controlli sui comportamenti da adottare contro la diffusione del coronavirus

Spett. redazione del giornale In Libera Uscita

Faccio presente che ho notato in più occasioni che all’entrata dei supermercati Eurospin Falasche, e Conad centro Anteo benché ci fosse il dispenser del sanificante, la maggior parte delle persone non si sanifica le mani, alla Conad il vigilante guarda solo se indossi la mascherina, all’Eurospin nemmeno quello…

Perché le autorità competenti non effettuano più controlli?

Roberto De Angelis.