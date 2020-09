Aprilia. Incendio Loas. Sindaco firma nuova ordinanza. Giovedì 3 settembre convocata Commissione Ambiente

Il Sindaco di Aprilia Antonio Terra ha firmato questa mattina una nuova ordinanza, che modifica quanto disposto all’indomani dell’incendio alla Loas del 9 agosto scorso.

L’atto recepisce alcune indicazioni fornite venerdì scorso dalla ASL di Latina, dopo la pubblicazione degli ultimi dati Arpa Lazio che evidenziavano il progressivo rientro negli standard dei valori degli inquinanti nell’aria.

Con la nuova ordinanza, vengono meno alcune prescrizioni per le attività commerciali e i residenti nella zona a ridosso dell’impianto andato a fuoco. Rimangono in vigore, invece i divieti di raccolta, vendita e consumo di prodotti vegetali e di origine animale provenienti dall’area: il Comune rimane infatti in attesa dei risultati delle analisi effettuate sul suolo e sulle acque.

Giovedì 3 settembre, intanto, è stata fissata la riunione della Commissione Ambiente, nel corso della quale l’Assessora Laurenzi illustrerà ai consiglieri le criticità che permangono e le azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale, per quanto di sua competenza. La riunione, che avrà luogo a partire dalle ore 10:00 in Aula Consiliare, sarà aperta al pubblico, ma con ingressi contingentati a causa dell’epidemia da Covid-19 in atto. Per poter assistere, data la capienza massima di 20 persone, è necessario prenotare l’ingresso inviando una mail a presidenza.consiglio@comune.aprilia.lt.it (saranno prese in considerazione le prime venti richieste pervenute).

La Presidenza del Consiglio raccomanda a ciascun comitato o associazione interessati ad assistere, di inviare un solo rappresentante, consentendo così anche ad altre realtà di esser presenti. Al termine della seduta, il Comune di Aprilia provvederà comunque a pubblicare la registrazione in differita sul proprio canale YouTube.