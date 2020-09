Anzio. Lettere, il più dimenticato è sempre lui…il Quartiere Marconi

“Ancora una volta ritorniamo sull’argomento il Quartiere Marconi, nonostante le tante promesse poco o nulla è cambiato. Come lo scorso anno, sollecitati da alcuni residenti, abbiamo effettuato un nuovo sopralluogo, visionando ogni via, anche le più recondite, e ancora una volta siamo costretti ad evidenziare oggi, tutto il degrado che imperversa in un quartiere spesso dimenticato da chi amministra. Tanti nostri concittadini, soprattutto anziani, costretti a vivere in un contesto abitativo spiacevole e sicuramente non gratificante per la nostra città. La situazione dell’asfalto è sempre la stessa, molte delle vie interne sono in condizioni deplorevoli. I marciapiedi coperti da erbacce, i pali per l’illuminazione vecchi e arrugginiti, balconi pericolanti lasciati in completo abbandono con le solite delimitazioni stradali per la sicurezza dei pedoni, piccole discariche nelle vicinanze del parco interno. Via Ardea, la via principale del quartiere, con marciapiedi non curati, palme abbattute e non più sostituite, discese per i disabili poco o per nulla praticabili. Molti residenti che abitano al pian terreno, sono stati costretti a inserire nelle loro finestre robuste zanzariere, non per evitare i fastidiosi insetti volanti, ma come protezione per i ratti, che nella notte girovagano per tutto il quartiere. Anche il problema blatte non è da meno, ci viene segnalato che in molti, alla sera, sono costretti a tappare gli scarichi di lavandini, vasche, docce, per evitare la risalita di questi insetti immondi. Un quartiere storico come il Marconi merita tutto questo? Tanti nostri concittadini dimenticati tutto l’anno e abbracciati solo 3 mesi prima delle elezioni? Non c’è possibilità neanche di un apposito spazio per i necrologi? Come mai l’idropulitrice-aspiratrice che passa 2 volte a settimana, interviene solo su via Ardea e non si addentra mai in tutte le vie interne? Queste problematiche più volte segnalate quando verranno prese in considerazione dall’Amministrazione Comunale?

Movimento I Love Anzio… Giorgio Buccolini.